Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Ofen in Flammen

Am Samstagabend brannte es in einem Wohnhaus in Achstetten.

Ulm (ots)

Gegen 19.45 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem Brand in der Brunnenstraße aus. In der Küche des Gebäudes hatte ein Ofen Feuer gefangen. Die Flammen breiteten sich im Erdgeschoss aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Im Haus befanden sich keine Bewohner. Der Ofen geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 80.000 Euro.

