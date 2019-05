Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher unterwegs

Von Samstag auf Sonntag stiegen Diebe in ein Gebäude in Göppingen ein.

Unbekannte schlugen von Samstag auf Sonntag ein Fenster an einem Gebäude in der Lorcher Straße ein. Durch das Fenster gelangten sie in das Gebäude. In mehreren Räumen suchten sie nach Brauchbarem. Sie fanden technische Geräte. Die machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen (Telefon 07161/632360).

