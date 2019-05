Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Einbrecher machen Beute

Unbekannte drangen am Wochenende in eine Firma in Herbrechtingen ein.

Ulm (ots)

Am vergangenen Wochenende gelangten Unbekannte auf ein Firmengelände in der Anhauser Straße. Nachdem sie ein Loch in ein Zaun schnitten, hebelten sie eine Tür auf. Im Innern des Gebäude hebelten sie mehrere Automaten auf. Auf der Suche nach Beute wurden weitere Türen aufgehebelt. In anderen Räumen brachen die Einbrecher Spinde auf. Die Unbekannten flüchteten unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Beamten vom Polizeiposten Herbrechtingen (Telefon 07322/96530) suchen nun die Täter.

Joachim Schulz, Pressestelle, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

