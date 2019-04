Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unterbrüden - Mit Pkw gegen Baum geprallt und schwer verletzt

Aalen (ots)

Frontal gegen Baum geprallt Unterbrüden Am Sonntagmittag, gegen 11:59 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Lenker eines Oldtimers AC Cobra die K 1907 von Unterbrüden nach Lippoldsweiler. Kurz nach Unterbrüden kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte neben der Fahrbahn mit einem Baum und wurde von diesem auf einen weiteren Baum abgewiesen, mit dem er fast frontal kollidierte. Dabei wurde der 61-Jährige in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Sein 6-jähriger Beifahrer erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Der Schaden am Pkw beträgt mehrere hundert tausend Euro. Die Feuerwehr aus Auenwald war mit 5 Fahrzeugen und 30 Mann im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit 3 Fahrzeugen vor Ort.

