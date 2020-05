Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Schuppen

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch (6. Mai) in einen Schuppen auf einem Grundstück an der Straße In der Mulde ein. Sie stahlen daraus ein schwarzes Damenfahrrad der Marke Zündapp.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell