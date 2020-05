POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.05.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Kupferzell: Zeugen nach Einbruch gesucht!

Unbekannte brachen von Mittwoch auf Donnerstag in Kupferzell in zwei Baucontainer ein. Im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 06:30 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu zwei Baucontainern in der Straße "Im Mühlfeld". Hierbei entwendeten sie mehrere Werkzeuge und Baumaschinen. Wer die Geräte gestohlen hat und wie sie unbemerkt weggeschafft werden konnten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht habe, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 940422, zu melden.

Öhringen: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen in Öhringen. Gegen 09:30 Uhr fuhr eine 58-jährige Fahrerin eines Fords entlang der Karlsvorstadt in Fahrtrichtung Cappel. Als die Frau verkehrsbeding wegen eines vor ihr fahrenden Linksabbiegers bremste, fuhr ein 59 Jahre alter Opel-Fahrer auf. Der Mann hatte vermutlich das Abbremsen des vor ihm fahrenden Fahrzeuges zu spät bemerkt. Bei dem Unfall wurden die 58-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von lediglich rund 500 Euro.

