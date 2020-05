Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.05.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Alkoholfahrt endet in der Zelle

Mindestens zwei Straßenschilder und das Geländer einer Hofeinfahrt wurden in der Nacht auf Freitag bei einer Alkoholfahrt beschädigt. Ein 37-Jähriger fuhr gegen 0:30 Uhr mit seinem Ford durch Heilbronn. Er krachte in der Helmholtzstraße mit seinem Wagen gegen ein Verkehrsschild, fuhr weiter in die Adolf-Alter-Straße wo er ein weiteres Schild beschädigte und kam dann im Straßenverlauf nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte auf das Geländer einer Hofeinfahrt und riss dieses aus seiner Verankerung. Eine Streife, die zur Unfallstelle kam, vermutete auch schnell den Grund für den Zusammenstoß. Da der Mann keinen Atemalkoholtest durchführen wollte, jedoch erkennbar alkoholisiert war, musste er mit den Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme kommen. Hier verweigerte der 37-Jährige eine Blutentnahme und zeigte sich aggressiv gegenüber dem Arzt und den Polizeibeamten. Er musste letztendlich von insgesamt 4 Polizisten fixiert werden, damit ihm vom Arzt Blut abgenommen werden konnte. Weil sich der Mann auch danach nicht beruhigen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle verbringen. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach weiteren Zeugen, die durch denn Ford-Fahrer geschädigt wurden. Seine Fahrtstrecke verlief vermutlich von der Rombachstraße, über die Fritz-Ulrich-Straße, die Verlängerung der Heckenstraße, die Helmholtzstraße, die Großgartacher Straße bis in die Adolf-Alter-Straße. Wer in diesem Bereich frische Unfallspuren an einem Fahrzeug, Verkehrszeichen oder Gebäude entdeckt hat, wird gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07131 204060 beim Polizeirevier Böckingen zu melden.

Heilbronn: Polizistin angespuckt

Weil eine 38-Jährige am Donnerstagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft randalierte, die Bewohner belästigte und einer Polizistin ins Gesicht spuckte, musste die Frau die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Bereits gegen 18 Uhr wurde der angetrukenen Frau ein Platzverweis für die Unterkunft in der Austraße ausgesprochen, an den sie sich aber nicht allzu lange hielt. Anderthalb Stunden später musste sich wieder eine Streife dorthin aufmachen, weil die Frau erneut Bewohner angegangen hatte. Die 38-Jährige versuchte sich in einem Gebäude vor der eintreffenden Polizei zu verstecken, allerdings war dieser Versuch nicht von Erfolg gekrönt, da die Störerin durch lautstarke Schreie auf sich aufmerksam machte. Der Frau wurde der Gewahrsam erklärt, was sie noch mehr in Rage versetzte. Ihr mussten letztendlich Handschellen angelegt werden. Ihrer Hände als Waffen beraubt, spuckte die Frau schließlich einer Polizistin ins Gesicht und beleidigte die Beamten. Dies bewahrte sie nicht vor einer Fahrt aufs Polizeirevier, wo sie schließlich die Nacht in einer Zelle verbringen musste. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung zu.

Heilbronn: Blank in der Bank

Ein Pärchen hat es in der Nacht auf Freitag nichtmehr bis nach Hause geschafft und vergnügte sich stattdessen im Geldautomatenraum einer Bank an der Heilbronner Allee. Ein Zeuge wurde auf das Tun aufmerksam und verständigte die Polizei. Auf die Liebeshungrigen kommt nun eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Hausfriedensbruch zu.

Massenbachhausen: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Vermutlich war es eine lautstarke Alarmanlage, die Einbrecher in einem Bürogebäude in Massenbachhausen in die Flucht schlug. Die Täter kamen am frühen Freitagmorgen zu der Firma in der Deutzstraße und hebelten dort ein Fenster auf um ins Innere zu gelangen. Die Täter öffneten in einem Büro mehrere Schränke, nahmen allerdings augenscheinlich nichts mit. Das Gebäude verfügt jedoch über eine Alarmanlage, die die Bewegungen im Gebäude registrierte und ein lautes akkustisches Signal von sich gab, was die Täter wohl dazu veranlasste das Weite zu suchen. Zeugen, die gegen 02.15 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Deutzstraße machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier in Lauffen zu melden.

Lehrensteinfeld: Teurer Unfall beim Abbiegen

Kein Personenschaden, dafür aber erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagmorgen bei Lehrensteinsfeld. Ein 64-Jähriger war in seinem Toyota gegen 08.30 Uhr auf der B39a in Richtung der Autobahn 81 unterwegs, als er am Abzweig nach Lehrensteinsfeld nach links abbiegen wollte. Hierbei übersah er wohl den entgegenkommenden Audi einer 45-Jährigen. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge. Bei dem Zusammenprall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

Lauffen am Neckar: Betrunkener Unruhestifter

Erst verletzte und beleidigte er eine Frau, dann auch noch Polizeibeamten. Aus diesem Grund musste ein Betrunkener die Nacht in einer Zelle des Lauffener Polizeireviers verbringen. Gegen 19.30 Uhr erhielt die Polizei einen Notruf von einer 43-Jährigen, die zuvor von einem Bekannten zu Boden gestoßen, beleidigt und auf den Boden gedrückt sowie im Anschluss daran mit Bier übergossen wurde. Die Polizeibeamten trafen den uneinsichtigen und stark alkoholisierten Täter in der Straße "Auf dem Kies" an. Dem 46-Jährigen wurde im weiteren Verlauf ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kam der betrunkene Mann nicht nach, woraufhin er durch die Beamten in polizeilichen Gewahrsam genommen werden musste. Auf dem Weg zum Streifenwagen wehrte er sich gegen die Maßnahme der Polizei und versuchte im weiteren Verlauf einen Polizeibeamten mit Kopfstößen zu verletzen. Außerdem beleidigte er die Beamten und spuckte einem Polizisten direkt ins Gesicht. Durch die Auseinandersetzung wurde der 46-Jährige und ein Polizeibeamter leicht verletzt. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung und dem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte zu. Ebenfalls wird er für das Nächtigen in der Gewahrsamszelle eine Gebührenrechnung von der Polizei erhalten.

Eppingen: Scheiben eingeworfen

Unbekannte haben im Bahnhofsgebäude in Eppingen zwei Scheiben eingeworfen. Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 17.45 Uhr und 6.10 Uhr am Donnerstagmorgen schnappten sich der oder die Täter Schottersteine und warfen diese durch die geschlossenen Fenster in die Räume der diakonischen Jugendhilfe in der Bahnhofstraße. In das Gebäude stiegen die Täter allerdings nicht ein. Es entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Im gleichen Zeitraum wurde an einem unweit auf dem Pendlerparkplatz am Bahnhof abestellten Volvo die Seitenscheibe eingeschlagen und das Fahrzeug durchsucht. Außerdem wurde ein schwarzes Mountainbike mit der Aufschrift Ghost-Bikes, dass in einem Fahrradständer vor dem Bahnhof abgestellt war, erheblich beschädigt. Der Besitzer des Fahrrads und Zeugen, die in der Nacht auf Donnerstag rund um den Bahnhof in Eppingen verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich beim Revier Eppingen, Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

