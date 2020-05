Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.05.2020

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Dealer in Untersuchungshaft

Der Kriminalpolizei Heilbronn ist es gelungen, durch gezielte verdeckte Maßnahmen einen 32-jährigen Mann vorläufig festzunehmen. Der Mann stand im Verdacht, im Raum Heilbronn schwunghaft mit Kokain zu handeln. Die polizeilichen Maßnahmen, die bereits seit Oktober letzten Jahres andauerten, bestätigten den Verdacht. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung am 6. Mai konnte der nicht in Heilbronn gemeldete Tunesier angetroffen werden. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hatte zwischenzeitlich einen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Dealer beantragt. Dieser wurde am 7. Mai von einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn in Vollzug gesetzt und der Mann in ein Gefängnis gebracht.

