Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.05.2020 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unerlaubte Einreise auf LKW Anhänger

Zwei unerlaubt in das Bundesgebiet eingereiste Männer wurden am 6. Mai auf dem Gelände des Zollamts in Heilbronn entdeckt und der Polizei Heilbronn überstellt. Im Rahmen einer zollrechtlichen Abfertigung eines ausländischen Lkws fanden die Zöllner die beiden Männer im Alter von 22 und 23 Jahren. Diese hatten sich offenbar vor EU-Grenzübertritt auf den Anhänger geschmuggelt. Einer der Männer ist afghanischer Staatsbürger, der andere ist pakistanischer Staatsangehöriger. Beide wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen wurden beide Personen einer Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell