Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.05.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

A6/ Bretzfeld: Alleinbeteiligt in die Leitplanke

Wie durch ein Wunder hat ein Mercedes kein anderes Auto getroffen, als er am Montagnachmittag einmal quer über die Autobahn 6 bei Bretzfeld schleuderte. Der Fahrer des Wagens war gegen 17 Uhr auf der Autobahn in Richtung Nürnberg unterwegs als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Mercedes schleuderte von der linken Spur einmal über alle drei Fahrspuren und krachte schließlich rechts in die Leitplanke. Hier kam das Auto, nachdem es etwa 50 Meter an der Schutzplanke entlanggestreift war, entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Fahrer blieb jedoch unverletzt. Den bei dem Unfall entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

Öhringen: Auto aufgebrochen

Ein Autoknacker brach in Öhringen einen geparkten VW auf und stahl alles was nicht niet- und nagelfest war. Der Golf stand zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 11 Uhr unbeaufsichtigt im Parkhaus "Alte Turnhalle" im Pfaffenmühlweg auf dem dritten Parkdeck. In diesem Zeitraum manipulierte ein Unbekannter am Schloss an der Beifahrertüre und drang so in den Wagen ein. Aus dem Fahrzeuginneren wurden fast alle beweglichen Gegenstände von dem Dieb eingepackt und mitgenommen. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum in und um das Parkhaus verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: BMW angefahren und geflüchtet

Einen Schaden von über 1.000 Euro entdeckte eine 78-Jährige am Montagvormittag in Öhringen an ihrem Auto. Die Seniorin hatte den BMW gegen 10.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Haller Straße abgestellt. Als sie knapp 20 Minuten später wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte und losfahren wollte, bemerkte sie, durch ein andauerndes akustisches Signal des Parksensors, die Beschädigungen an der hinteren Stoßstange. Ein unbekannter Fahrzeuglenker muss wohl an dem BMW hängengeblieben sein und verließ daraufhin die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Hinweise auf den Unbekannten und sein Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1013

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell