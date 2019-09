Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Verkehrsunfälle Zwischen Freitag- und Sonntagmittag wurden hiesiger Dienststelle insgesamt 7 Verkehrsunfälle gemeldet. Dabei kam es zu geschätzten Sachschäden von insgesamt ca. 21.000 EUR und zwei Personen mussten leicht verletzt durch die hinzugerufenen Rettungskräfte versorgt werden.

Flächenbrand Am Freitagabend rückte die FFW zu einem Flächenbrand in der Nähe des Försterhofes aus. Nach ersten Feststellungen wurde ein Stapel von Holzpfählen entzündet, der ebenso abbrannte wie die umgebende Grünfläche. Möglicherweise wurden zuvor Böller im dortigen Bereich entzündet, die der Auslöser für den Brand sein könnten.

Randalierer Auf der Kirmes in Heimersheim wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Randalierer gemeldet, der in offenbar alkoholisiertem Zustand die anderen Gäste anpöbelte. Der verantwortliche 17-Jährige aus Meckenheim musste gefesselt und in Gewahrsam genommen werden und schlief seinen Rausch in der Zelle aus.

Fahren unter Alkoholeinfluss Gegen 02 Uhr am Samstagmorgen wurde eine 52-jährige Fahrzeugführerin aus Bonn kontrolliert, bei der ein zu hoher Alkoholgehalt festgestellt wurde. Es erwartet die Fahrzeugführerin nun eine Geldbuße in Höhe von 500 EUR und 1 Monat Fahrverbot, sofern es sich um einen Erstverstoß handelt. Ansonsten verdoppelt sich die Geldbuße und das Fahrverbot verlängert sich auf mindestens 3 Monate.

Diebstähle Vom Weinfest in Ahrweiler wurden am Samstagabend mehrere Diebstähle gemeldet. Zum einen wurde eine Handtasche mit komplettem Inhalt entwendet. Außerdem noch ein weiteres Handy einer weiteren Weinfestbesucherin. Die erste Geschädigte hatte noch Glück im Unglück, da ihre Handtasche mit beinahe komplettem Inhalt am Morgen von einer Reinigungskraft der öffentlichen Toilettenanlage am Niedertor aufgefunden und zu hiesiger Dienststelle gebracht wurde. Es fehlte letztendlich nur ein relativ geringer Bargeldbetrag. In der Toilettenanlage wurde eine zweite Handtasche mit einem alten Handy aufgefunden. Der Inhalt dieser Handtasche lässt bislang noch keine Rückschlüsse auf die Eigentümerin zu, da dort keine Dokumente aufgefunden werden konnten.

Schlägerei Im Laufe der Samstagnacht wurden hiesiger Dienststelle insgesamt 3 Schlägereien gemeldet. Bei einer Schlägerei in Oeverich kam es zu einem Konflikt zwischen 4 Erntehelfern aus Rumänien von zwei unterschiedlichen Höfen. Dabei wurden mindestens zwei Personen verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Bei der zweiten gemeldeten Schlägerei in Bad Neuenahr wurden durch die zeitnah eintreffenden Kollegen keine Beteiligten festgestellt. Ca. 1 Stunde später, gegen 05.40 Uhr schlugen sich 2 Personen im Bereich des Penny-Marktes in Bad Neuenahr. Bei dieser Auseinandersetzung mussten die beiden Kontrahenten durch das hinzugerufene DRK ärztlich versorgt werden.

