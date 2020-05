Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.05.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Eine Pkw-Fahrerin wurde am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Lauda leicht verletzt. Ein 18-jähriger Mercedes-Lenker befuhr gegen 18:00 Uhr die Badstraße in Richtung Freibad. Auf der Höhe der Einmündung übersah der junge Fahrer vermutlich den von rechts aus der Julius-Echter-Straße herannahenden BMW. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenprall, woraufhin der BMW gegen ein Geländer geschleudert wurde. Durch den Verkehrsunfall wurde die 58-jährige BMW-Fahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro.

Autobahn 81 - Grünsfeld/Tauberbischofsheim/Ahorn: Mehrere Verkehrsunfälle durch Aquaplaning

Am Montag sorgte die Witterung für zehn Verkehrsunfällen auf der A81 im Bereich Grünsfeld, Tauberbischofsheim und Ahorn. Im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr gerieten mehrere Fahrzeuge diverser Automarken durch Starkregen und Aquaplaning ins Schleudern. Zwei der zehn Fahrer und Fahrerinnen im Alter von 21 bis 53 Jahren verletzten sich glücklicherweise nur leicht, die anderen acht Personen blieben unverletzt. Bei sämtlichen Unfällen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von knapp 300.000 Euro.

Lauda-Königshofen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht!

Am Montagmittag verursachte ein unbekannter Täter einen Verkehrsunfall in Lauda und flüchtete von der Unfallstelle. Zwischen 11:00 Uhr bis 11:45 Uhr beschädigt vermutlich ein LKW einen geparkten VW Golf in der Kaiser-Ludwig-Straße. Im Anschluss fuhr der bislang unbekannte Fahrer von der Unfallstelle davon, ohne auf den Halter des Golfs zu warten oder die Polizei über das Geschehen zu informieren. Zeugen des Unfalls oder Hinweisgeber, die Bereich um die Kaiser-Ludwig-Straße eine verdächtige Wahrnehmung gemacht habe, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

