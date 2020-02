Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall

Bebra - Am Freitagabend (20.02.), gegen 18.50 Uhr, wollte eine 56-jährige Frau aus Bebra vom Parkplatz eines Möbelgeschäfts auf die Lindenallee Richtung Innenstadt fahren. Hierbei übersah sie den Sprinter eines 78-jährigen Mannes aus Bebra, der auf der Lindenallee aus Richtung Innenstadt in Richtung Göttinger Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem Sachschaden in Höhe von circa 9.500 Euro entstand.

