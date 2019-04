Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Zeugin zu einer Sachbeschädigung gesucht++

Axstedt (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Straße "Auf dem Großen Felde" zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Transporter, indem das Türschloss auf der Beifahrerseite manipuliert wurde. Der Schaden ist beträchtlich und beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 1.000 Euro. Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen 55-jährigen Mann. Vorausgegangen war eine Diskussion zwischen ihm und dem Beifahrer des Transporters, einem 25-jährigen Mann. Eine ältere Dame, die zur Vorfallszeit mit zwei kleinen Hunden in dem Bereich unterwegs war, kommt als Augenzeugin in Betracht. Die Polizei Hambergen bittet die Frau oder andere Personen, die Hinweise auf ihre Identität geben können, sich unter Telefon 04793/2386 zu melden.

