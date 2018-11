POL-OS: Bad Iburg - Erneuter Einbruch in Verbrauchermarkt in Glane

Bad Iburg (ots) - Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in einen Verbrauchermarkt an der Bielefelder Straße einbrachen, geriet der Markt am frühen Freitagmorgen erneut ins Visier von Einbrechern. Diese hebelten zwischen 02.20 und 02.40 Uhr ein Fenster im Obergeschoss auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Ein Anwohner hörte verdächtige Geräusche und alarmierte die Polizei. Als die Streifenwagen an dem Verbrauchermarkt eintrafen, flüchteten die Täter. Einer der Unbekannten entfernte sich auf die benachbarte Baustelle und von dort über die Bielefelder Straße auf die Grundstücke der in Richtung Gartenstraße gelegenen Häuser. Ein zweiter Täter flüchtete in Richtung des Kreisverkehrs (Bielefelder Straße/Bergstraße) und verschwand linksseitig in den Gärten der dortigen Anwesen (Richtung Auf dem Wall/Bergstraße). Diebesgut erlangten die Einbrecher nicht. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05401/879500 zu melden.

