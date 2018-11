POL-OS: Osnabrück - Renault Twingo angefahren und beschädigt

Osnabrück (ots) - In der Straße Pottgraben, zwischen dem Petersburger Wall und der Schepelerstraße, ereignete sich am Donnerstag eine Unfallflucht. Eine junge Frau stellte ihren schwarzen Renault Twingo gegen 12 Uhr unbeschädigt dort ab. In der Zeit bis 15.35 Uhr stieß ein Unbekannter gegen das Auto und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

