POL-OS: Osnabrück: Diebstahl eines Kfz-Anhängers in Pye

Osnabrück (ots) - Unbekannte haben am Donnerstag in der Lechtinger Straße einen Kfz-Anhänger gestohlen. Der silberfarbene Doppelachser der Marke Schutz, Typ GTA20D, stand am Fahrbahnrand auf der Rückseite eines Grundstücks des Schlägelweges und wurde von den Tätern zwischen 4 Uhr und 12.30 Uhr weggezogen. An dem mit zwei hochklappbaren Auffahrrampen ausgestatteten Anhänger befand sich das Kennzeichen OS-HY 26. Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück. Telefon: 0541-3273203.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell