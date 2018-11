POL-OS: Bad Iburg-Glane: Einbruch in Verbrauchermarkt

Bad Iburg (ots) - Der Verbrauchermarkt an der Bielefelder Straße war in der Nacht zu Donnerstag Ziel von Einbrechern. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt in den Lebensmittelmarkt, brachen dort mehrere Zwischentüren auf und nahmen schließlich aus dem Lager eine größere Menge Tabakwaren mit. Wem in der betreffenden Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Glane aufgefallen sind, wendet sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

