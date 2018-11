POL-OS: Osnabrück: Brand in der Bramscher Straße

Osnabrück (ots) - Bei einem Brand in einem Wohn-und Geschäftshaus an der Bramscher Straße (Höhe Wittkopstraße) entstand am Mittag nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Ein Passant bemerkte gegen 12.05 Uhr einen Feuerschein in einem im Erdgeschoss befindlichen Elektrogeschäft und wählte den Notruf. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Durch das Feuer wurden in dem Geschäft Inventar und abgestellte Gegenstände beschädigt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wird eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Möglicherweise hat jemand eine brennende Substanz durch den Briefkasten in das zu diesem Zeitpunkt geschlossene Geschäft befördert und so den Brand ausgelöst. Wer Hinweise in der Sache geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei Osnabrück in Verbindung. Telefon: 0541-3273103.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell