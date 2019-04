Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Junge Frau bei schwerem Verkehrsunfall auf der A27 lebensgefährlich verletzt

Kirchlinteln/A27 (ots)

Am späten Mittwochvormittag ist es an einem über vier Kilometer langen Stauende vor einer Baustelle zwischen dem Parkplatz Hamwiede und der Anschlussstelle Verden-Ost auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 19-jährige Frau lebensgefährliche Verletzungen davontrug.

Ein 25-jähriger Fahrer eines LKW kam auf ein Stauende zu und bremste sein Fahrzeug ab. Die hinter ihm fahrende 19-Jährige in einem Audi Q5 erkannte dies aus bislang unbekannter Ursache zu spät und fuhr auf den LKW auf. Der Audi Q5 geriet bei dem Aufprall unter den LKW und verkeilte sich dort. Die 19-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt aus dem Fahrzeug geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Aufprall erfolgte hauptsächlich an der Fahrerseite des Q5. Der 29-jährige Beifahrer in dem Pkw konnte leicht verletzt aber mit einem starken Schock aus dem Unfallwagen steigen.

Der Fahrer des LKW erlitt keine Verletzungen. Insgesamt waren von den Feuerwehren Verden und Kirchlinteln 30 Kräfte für Bergungsarbeiten an der Unfallstelle ausgerückt. Neben einem Rettungshubschrauber waren zwei Rettungswagen vor Ort.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von bis zu 60.000EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die A27 musste zwischen Verden-Ost und Walsrode-West für über eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Fahrbahn in Richtung Cuxhaven musste zwischen diesen Anschlussstellen für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.

