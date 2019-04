Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Täter eines Überfalles auf 76-jährige Frau ermittelt

Schwanewede (ots)

Am späten Montagmorgen wurde eine 76-jährige Fußgängerin im Bernhard-Meyer-Weg überfallen und verletzte sich dabei leicht. Ein Mann hatte der Frau ihre Handtasche entrissen, wodurch sie stürzte. Anschließend flüchteten er und ein weiterer Mann mit der Beute. Mehrere Zeugen hatten die Tat gesehen oder die Täter im Vorfeld wahrgenommen und sich nach ihrer Hilfe für die 76-Jährige bei der Polizei gemeldet. Beide Männer konnten bei der Fahndung durch die Polizei Schwanewede dennoch nicht mehr gefunden werden. Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung, führten die durch die Polizei Osterholz durchgeführten Ermittlungen am Dienstag zu zwei 18-jährigen Männern, die vorläufig festgenommen werden konnten. Beide Heranwachsende sind geständig. Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern noch an.

