POL-VER: Neuer Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes beim Polizeikommissariat Achim

Insgesamt 25 Ermittler bearbeiten in fünf verschiedenen Arbeitsfeldern die verschiedensten Delikte von Körperverletzungen und Diebstählen über Betrugsdelikte bis zu Verkehrsstraftaten. Neuer der 25 Mitarbeiter dieses sogenannten Kriminal- und Ermittlungsdienstes beim Polizeikommissariat Osterholz ist seit dem 01.04.2019 Marcus Neumann.

Nachdem er seine Ausbildung zum Kriminalbeamten in Berlin gemacht und dort neun Jahre Straftaten aus dem Bereich der "organisierten Kriminalität" beim Landeskriminalamt Berlin verfolgt hat, ist Neumann 2003 zurück in seine Heimat nach Niedersachsen gekehrt.

In seinen fast 30 Jahren als Polizeibeamter hat er immer wieder neue Bereiche der Polizei kennenlernen dürfen: So hat er zunächst in Niedersachsen die Ermittlungsarbeit kennengelernt, bevor er für einige Jahre in den Einsatzbereich mit Aufgaben im Streifendienst oder zuletzt als "Sachbearbeiter Verkehr" wechselte.

"Ich freue mich über die Rückkehr zu meinen Wurzeln als Ermittler und auf die Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern.", so Neumann über seine bevorstehenden Aufgaben. Der 50-Jährige ist verheiratet, hat einen Sohn und wohnt in Oyten. Durch verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten ist er in der Region gut vernetzt.

Marcus Neumann löst die bisherige Leiterin der Einheit, Helga Stilke, ab. Nach über fünf Jahren ging sie nach Weyhe um den dortigen Kriminal- und Ermittlungsdienst zu leiten.

