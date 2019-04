Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand in Mehrfamilienhaus vorsätzlich gelegt

Schwanewede (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 06 Uhr brannte in einer Wohnung in der Landstraße ein Bett, das durch die 47-jährige Bewohnerin selbstständig gelöscht werden konnte. Nach ersten Ermittlungen war ein Streit mit ihrem 52-jährigen Lebensgefährten vorausgegangen, der kurz darauf das Bett angezündet habe. Sie konnte den Brand eigenständig löschen, bevor dieser auf weitere Bereiche der Wohnung übergriff. Dabei atmete die Frau Rauchgase ein und wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus nach Bremen gebracht. Die Feuerwehr Neuenkirchen rückte zur Verhinderung eines erneuten Brandausbruchs an und stellte nach Messungen der Raumluft fest, dass die Wohnung kurzfristig nicht bewohnbar war.

Die Ermittlungen wurden sofort gemeinsam durch die Polizei Osterholz und die Staatsanwaltschaft Verden aufgenommen und dauern noch an. Dabei wurde bekannt, dass der 52-jährige unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Ein Test am sogenannten mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 2,5 Promille Alkohol in der Atemluft. Genaueres steht erst nach Auswertung der später genommenen Blutprobe fest. Auch warum der Mann den Brand legte, ist noch offen.

Der 52-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeikommissariat Osterholz gebracht, wo er über Nacht bleiben musste. Wegen des Vorwurfs der schweren Brandstiftung wird er am heutigen Tage einem Richter vorgeführt, der entscheidet, ob der Mann in Untersuchungshaft genommen wird.

