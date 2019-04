POL-VER: Mehrere zehntausend Euro Sachschaden: Unbekannte stehlen hochwertige Technik aus Traktoren + Straßenbahnfahrer übersieht Falschparker

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Mehrere zehntausend Euro Sachschaden: Unbekannte stehlen hochwertige Technik aus Traktoren

Oyten. Unbekannte Diebe sind in der Industriestraße auf das Gelände eines Landmaschinenhandels eingedrungen und haben zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen mehrere Traktoren ins Visier genommen, um daran verbaute technische Geräte zu stehlen. Anschließend konnten die Personen mit der Beute flüchten.

Der gesamte Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere zehntausend Euro. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen, die auch im Vorfeld der Tat aufgefallen sein können.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Straßenbahnfahrer übersieht Falschparker

Lilienthal. Am Sonntagnachmittag kam es auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Falkenberg zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Während der Pkw verbotenerweise so abgestellt wurde, dass die Straßenbahn an dem Pkw hängen blieb, übersah der Fahrer der Straßenbahn vermutlich den Pkw und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, um den Unfall zu verhindern. Die Straßenbahn und der Pkw mussten durch ein Abschleppfahrzeug voneinander getrennt werden.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem sechsstelligen Bereich. Der Verkehr war für die Zeit der Maßnahmen nur leicht beeinträchtigt.

