POL-VER: Unfallverursacher gesucht + Ständige Aufmerksamkeit am Steuer notwendig: Unfall am Stauende + Zeugen gesucht - Frau bei Unfall schwer verletzt, Verursacher flüchtig

LANDKREIS VERDEN

Unfallverursacher gesucht

Verden. Am vergangenen, späten Montagmorgen fuhr eine unbekannte Person gegen den orangefarbenen BMW X1 einer 42-Jährigen, die den PKW für etwa dreißig Minuten auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Schulstraße abgestellt hatte. Bei dem Zusammenstoß ist allein an dem BMW ein Schaden von etwa 2.500EUR entstanden. Der Verursacher flüchtete ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Neben dem BMW soll ein größeres, weißes Fahrzeug mit Fenstern im hinteren Fahrzeugbereich, ähnlich eines Sprinters, gestanden haben. Am Steuer habe eine Frau mit langen rötlichen Haaren gesessen. Die Polizei Verden bittet mögliche Zeugen um Hinweise auf den Verursacher des Schadens oder die beschriebene Frau und ihr weißes Fahrzeug, da diese möglicherweise Angaben zum Unfall machen kann. Die Beamten nehmen die Hinweise unter 04231/8060 entgegen.

Unfall am Stauende

Langwedel. Auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven kam es am Montagvormittag zu einem Unfall an einem Stauende in der eingerichteten Baustelle mit einem Sachschaden von etwa 20.000EUR. Ein 26-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito übersah eine vor ihm fahrende 43-Jährige in einem Volvo, die ihre Geschwindigkeit aufgrund des bevorstehenden Staus bereits verringert hatte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 43-Jährige leicht und wurde durch Rettungskräfte in das Krankenhaus Achim gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ursache des Unfalls war möglicherweise eine kurzfristige Unaufmerksamkeit des 26-jährigen. Während der Maßnahmen kam es zu weiteren Verkehrsbehinderungen im Baustellenbereich.

Zeugen gesucht - Frau bei Unfall schwer verletzt, Verursacher flüchtig

Ottersberg. Am Montagnachmittag kam es auf der Reeßumer Straße zwischen Otterstedt und Reeßum zu einem Unfall mit mehreren tausend Euro Sachschaden, dessen Verursacher von der Unfallstelle flüchtete. Die Polizei Ottersberg sucht nun nach dem unbekannten Fahrer eines grauen oder silbernen Pkw, der auf der Reeßumer Straße in Richtung Otterstedt fuhr und aus unbekannter Ursache auf gerader Strecke nach links auf die Gegenfahrbahn kam. Eine ihm entgegenkommende 65-jährige Fahrerin eines Renault Clio musste dem Pkw ausweichen, um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu verhindern und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Sie prallte mit ihrem Renault frontal gegen einen Baum und wurde schwer verletzt. Durch Rettungskräfte wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer oder die Fahrerin selbst sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer und sein Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter 04205/8604 bei den Beamten der Polizei Ottersberg zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

