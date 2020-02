POL-OH: Diebstahl - Einbruch

Polizeipräsidium Osthessen

Fahrradtasche gestohlen

Eiterfeld - Am Donnerstagnachmittag (20.02.), zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr stahlen Unbekannte eine Fahrradtasche. Der Geschädigte hatte sein Fahrrad vor einer Metzgerei in der Marktstraße abgestellt. An dem Fahrrad befand sich die besagte Tasche. Während der Geschädigte seinen Einkauf erledigte, wurde die Tasche gestohlen. In der Tasche befanden sich ein Handy und diverse Schlüssel. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Briefkästen aufgebrochen

Fulda - Am Donnerstag (20.02.), zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr, brachen Unbekannte mehrere Briefkästen an einem Mehrfamilienhaus in der Petersgasse auf. Ob auch Post aus den Kästen gestohlen wurde, ist bis dato nicht bekannt. Auch der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Einbruch in Wohnhaus

Fulda - Am Donnerstagvormittag (20.02.), zwischen 09:00 Uhr und 11:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Adolf-Bolte-Straße ein. Die Täter hebelten die Terrassentüre auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Die Diebe stahlen mehrere Münzen, sowie Zahngold. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

