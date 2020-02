POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Unfall durch Wildwechsel

Alheim - Am Mittwoch (19.02.), gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Alheim mit seinem Pkw die Landesstraße 3304 von Metzebach kommend in Fahrtrichtung Obergude. Kurz vor der Ortslage Obergude erfasste er frontal ein die Fahrbahn kreuzendes Stück Rehwild. Das Tier wurde getötet. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Unfall verursacht und geflüchtet

Bebra - Am Mittwoch (19.02.), im Zeitraum zwischen 06:45 Uhr und 15:45 Uhr wurde ein in der Friedländer Straße in Höhe der Hausnummer 29 am rechten Fahrbahnrand geparkter blauer Pkw Opel Corsa durch ein anderes Fahrzeug vermutlich beim Wenden beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Pflichten nachzukommen. Der entstandene Fremdschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang werden an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter Tel.-Nr.: 06623/9370 erbeten.

