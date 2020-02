Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mit 199 km/h in einer 120er-Zone über die A7

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Mit flotten 199 km/h bei erlaubten 120 km/h befuhr am vergangenen Freitag (14.02.) ein Audi-Fahrer aus dem Zulassungskreis Göttingen die Gefällstrecke der A7 am Reckerröder Berg in Richtung Kirchheim.

Dort standen an diesem Tag Beamte der Autobahnpolizei Bad Hersfeld mit ihrem Radargerät und führten Geschwindigkeitsmessungen durch. Nach Abzug der Toleranz wird dem Raser nun eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 73 km/h vorgeworfen. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld von über 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot zu.

"Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten auch in der Faschingszeit", so der Leiter der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Jürgen Gleitsmann. Er rät aufgestellte Vorschriftszeichen ernst zu nehmen, "...damit es nur beim Fußmarsch am Rosenmontag bleibt".

