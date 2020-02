Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchten - Wer kann Hinweise geben?

Vogelsbergkreis (ots)

Unfall vermutlich beim Rangieren

Nösberts-Weidmoos - Bereits am Montag (10.02.), in der Zeit von 06:55 Uhr bis 16:30 Uhr, hatte ein 45-jähriger Pkw-Fahrer seinen orangen VW Golf Sports-Van auf dem Parkplatz der Firma Saunalux in der Altenschlirfer Straße zum Parken abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieses an Heck und Stoßstange Beschädigungen aufwies. Vermutlich beim Rangieren oder Wenden hatte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den VW Golf beschädigt und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Außenspiegel beschädigt und geflüchtet

Lauterbach - Ebenfalls am Montag (10.02.), gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 87-jähriger Pkw-Fahrer die Langgasse in Lauterbach in Fahrtrichtung Herbstein, als er mit seinem grauen Daimler-Benz 200 den linken Außenspiegel eines dort geparkten Pkw beschädigte. Der 87-jährige setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Durch einen Zeugen wurde der Unfall beobachtet. Jedoch konnte der Geschädigte nicht festgestellt werden. Zeugen, bzw. der Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeistation Lauterbach, unter der Telefonnummer 06641/971-0 in Verbindung zu setzen.

VW Passat beschädigt und geflüchtet

Schotten - In der Zeit von Donnerstag (13.02.) bis Freitag (14.02.) hatte ein 68-jähriger Pkw-Fahrer seinen schwarzen VW Passat in der Neugasse in Schotten abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Pkw Beschädigungen am vorderen linken Scheinwerfer, der Stoßstange und des linken Kotflügels aufwies. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell