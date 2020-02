Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Einbruch

Fulda (ots)

Pkw zerkratzt

Gersfeld - Am Montag (17.02.), zwischen 07:50 Uhr und 18:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen VW Bus, welcher im Bereich der Straße "Am Dammel" abgestellt gewesen war. Unbekannte zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand den Lack am gesamten Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Kirchengebäude beschädigt

Fulda - In der Zeit von Sonntag (16.02.) bis Montag (17.02.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Kirchengebäude in der Goerdelerstraße. Unbekannte beschädigten mehrere Steinplatten am Sockel des Kirchengebäudes, sowie den Blitzableiter. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw

Fulda - In der Zeit von Samstag (15.02.) bis Montag (17.02.) zerkratzten Unbekannte einen schwarzen VW Golf, welcher im Bereich der Pacelliallee abgestellt gewesen war. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Neuhof / Giesel - Am Dienstag (18.02.), zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Laurentiusstraße ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt in das Wohnhaus. Hier durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten, stahlen aber nach ersten Erkenntnissen nichts. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

