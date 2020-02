Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Steinbruch - Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Steinbruch

Herbstein - Zwischen Dienstagmorgen (18.02.) und Mittwochmorgen (19.02.) versuchten Unbekannte in ein Gebäude eines Steinbruches in der Oberndorfstraße einzubrechen. Die Hebelversuche an der Eingangstür blieben ohne Erfolg und verursachten einen geringfügigen Sachschaden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Mücke - Am Mittwochabend (19.02.), zwischen 18.30 Uhr und 20.45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Amselweg ein. Die Täter hebelten eine Balkontür auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

