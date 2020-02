Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall Sachschaden

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall Sachschaden

Bad Hersfeld - Ein Sattelzug aus Polen befuhr am Donnerstagabend (20.02.) die B27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda und hatte die Absicht, an der Einmündung zur Rudolf-Diesel-Straße nach links in diese abzubiegen. Ein Sprinter fuhr in entgegengesetzter Richtung und wollte geradeaus fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von 7.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld, 06621/9320 entgegen oder über die Online-Wache www.polizei.hessen.de .

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, Lampersbach, PHK)

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

