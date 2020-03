POL-OG: Renchen - Attackiert

Polizeipräsidium Offenburg

Mehrere Faustschläge soll am Sonntag kurz vor 4 Uhr ein 23 Jahre alter Mann einem 60-Jährigen in der Eisenbahnstraße versetzt haben. Grund hierfür war nach Erkenntnissen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch der Umstand, dass der junge Mann mehrfach eine 29Jahre alte Frau ansprach, obwohl diese ihm signalisierte, dass sie an keiner Konversation mit ihm interessiert sei. Daraufhin habe sich der 60-Jährige eingemischt und dem Störenfried gesagt, dass er die Frau in Ruhe lassen solle. Neben den Schlägen soll der Ältere von dem Angreifer auch mit Schimpfworten beleidigt worden sein.

