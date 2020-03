Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Zwei Frauen dürften in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Altenburger Allee einen gehörigen Schreck bekommen haben. Kurz nach Mitternacht wurde eine 24-Jährige durch klappernde Geräusche vor ihrem Fenster wach. Sie stellte einen jüngeren Mann vor ihrem Schlafzimmerfenster fest, der sie unsittlich ansprach. Nachdem sie ihn anschrie, dass er verschwinden solle, entfernte er sich in unbekannte Richtung. In derselben Nacht erwachte kurz vor 4 Uhr eine 31-Jährige. Sie stellte vor ihrem Schlafzimmerfenster einen dort knienden Mann fest, der vermutlich mit einer Handytaschenlampe zuvor in ihr Zimmer geleuchtet hatte und augenscheinlich onanierte. Auch hier konnte der junge Mann unerkannt entkommen. Die Beamten der Kriminalpolizei in Offenburg haben die Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Hinweise.

