Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einfach zur Seite gekippt

Rastatt (ots)

Über 1,8 Promille waren für einen 59 Jahre alten Rollerfahrer am Sonntagnachmittag definitiv zu viel. Der Endfünfziger brachte zwar sein Gefährt kurz nach 15 Uhr an einer Ampel im 'Ludwigring' zum Stillstand, sein Gleichgewichtsgefühl ging dem Mann aber offensichtlich infolge der Alkoholeinwirkung verloren - er kippte einfach zur Seite. Hierbei wurde er unter seinem Zweirad 'begraben' und war nicht mehr in der Lage, sich selbständig aus seiner misslichen Lage zu befreien. Ein Zeuge half dem 59-Jährigen wieder auf die Beine. Eine zufällig hinzukommende Rettungsdienstbesatzung verbrachte den Gestürzten zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Verletzt hatte er sich nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Ganz ohne ärztlichen Eingriff kam der Rollerfahrer allerdings nicht davon. Zur Bestimmung des exakten Alkoholpegels wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

