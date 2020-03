Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Grauer Passat beschädigt

Papenburg (ots)

Am vergangenen Mittwoch ist es gegen 21.40 Uhr am Mittelkanal rechts zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein grauer VW Passat wurde dabei beschädigt, der Verursacher setzte seine Fahrt fort.

Der Fahrer des Passats war auf dem Mittelkanal rechts unterwegs, als er an der Ampelkreuzung nach links in Richtung Am Vosseberg abbiegen wollte. Der bislang unbekannte Verursacher kam mit seinem Fahrzeug aus der Straße Am Vosseberg und prallte beim Abbiegen gegen die Fahrerseite des VW. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

