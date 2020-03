Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Psychisch auffällig und renitend

Offenburg (ots)

Erst durch hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Offenburg konnte am Sonntagnachmittag eine 62-Jährige zur Räson gebracht werden. Die Dame hatte kurz nach 14 Uhr die Mitarbeiterin eines Lokals in der Hauptstraße mit einem Messer bedroht. Auch gegenüber den Polizeibeamten verhielt sich Frau äußerst aggressiv und spuckte eine Polizeibeamtin an. Letztendlich wurde die 62-Jährige in eine Fachklinik eingeliefert. Die Ermittlungen der Polizei in Offenburg dauern an.

