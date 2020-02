Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31 Höllental: PKW-Fahrer provoziert Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26.02.2020 gegen 8:00 Uhr befuhr ein 30-Jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw die B31 von Neustadt in Richtung Freiburg, als dieser auf Höhe des Parkplatzes "Grafenwäldele" einen LKW überholte und diesen anschließend ausbremste. Im weiteren Verlauf bremste der PKW-Fahrer den LKW eingangs der "Kreuzfelsenkurve" erneut aus, woraufhin der LKW-Fahrer einen Auffahrunfall nicht mehr vermeiden konnte. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 2.000EUR, verletzt wurde niemand.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

