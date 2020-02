Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Autofahrerin kollidiert mit ihrem Pkw gegen einen Baum

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26.02.2020, gegen 13:20 Uhr kam auf der K4992 zwischen Rötenbach und Friedenweiler eine 20-jährige PKW-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache am Ende einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte danach mit einem Baum. Das Fahrzeug rollte anschließend eine Böschung hinunter und kam in einem Acker zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 9.000EUR.

