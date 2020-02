Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Frontalzusammenstoß auf schneeglatter Fahrbahn - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26.02.2020 gegen 15:20 Uhr kollidierten auf der B315 zwischen Lenzkirch und Grünwald zwei PKW frontal. Aufgrund von Schneeglätte geriet der Unfallverursacher in einer leichten Kurve auf die Gegenfahrbahn. Der entstandene Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf ca. 10.000 Euro beziffert, verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die B315 wurde zur Bergung der beiden Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt.

