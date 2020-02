Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Trickbetrügerin erbeutet als angebliche Heilerin einen fünfstelligen Bargeldbetrag

Freiburg (ots)

Mit einem Trick erbeutete eine angebliche "Heilerin" einen großen Bargeldbetrag. Dem 69 Jahre alten Opfer erzählte sie eine Lügengeschichte und versprach ihr schnelle Hilfe. Unter einem Vorwand überzeugte die Täterin ihr Opfer, Bargeld zu besorgen. Im weiteren Verlauf erbeutete sie mit einem geschickten Trick das Bargeld und verschwand. Die Kontaktaufnahme fand am Montag, 24.02.2020, gegen 14.45 Uhr auf der Breisacher Straße, Höhe Anwesen Nr. 50 statt (vor einem Ladengeschäft). Die Betrügerin war in Begleitung einer zweiten weiblichen Person. Danach begab sich eine der Täterinnen mit der Geschädigten zu deren Wohnung (Stefan-Meier-Straße). Das Geschehen ging am Hauptfriedhof weiter, wo das Geld entwendet wurde.

Beschreibung der ersten Täterin (Heilerin): weiblich, circa 30 Jahre alt, 160 cm groß, korpulent, rundes Gesicht, blondgefärbtes schulterlangfes Haar, auffällig geschminkt, hängende Ohrringe mit weißem Stein, bekleidet mit schwarzen Schuhen / hoher Absatz, grau-schwarz-melierter Hose mit schwarzem Seitenstreifen, langer, knielanger beigefarbener Mantel.

Die zweite Frau sei circa 170 cm groß, mit dunklen Haaren und dunkel bekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat am Montag, 24.02.2020, in der Zeit von 14.45 - 15.30 Uhr in den Bereichen Breisacher Straße / Stefan-Meier-Straße / Hauptfriedhof etwas von dem Tatgeschehen beobachtet? Wer kann Hinweise zu den beiden gesuchten Frauen geben? Bitte wenden Sie sich rund um die Uhr an das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel. 0761 882-4221).

