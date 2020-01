Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 24.01.2020

Festnahme des Tatverdächtigen einer Serie von Erpressungsdelikten

Rottweil (ots)

Ermitteln konnte die Kriminalpolizeidirektion Rottweil in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg einen 32-jährigen Tatverdächtigen mit Wohnsitz im Landkreis Tuttlingen, der im Verdacht steht, im Dezember 2019 und im Januar 2020 Erpressungsschreiben mit hohen Geldforderungen an Geschäftsführer von Firmen und öffentlichen Einrichtungen sowie Leiter von Behörden im Zollernalbkreis, im Schwarzwald-Baar-Kreis, im Landkreis Rottweil und im Landkreis Tuttlingen versandt zu haben.

Der Tatverdächtige wurde Mitte Januar an seinem Wohnort festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rottweil vorgeführt, der anordnete, den 32-Jährigen in Untersuchungshaft zu nehmen. Der Tatverdächtige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Zwischenzeitlich wurden Übereinstimmungen mit einer Vielzahl gleichgelagerter Fälle in Baden-Württemberg und in mehreren anderen Bundesländern festgestellt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Rottweil und der Kriminalpolizeidirektion Rottweil zielen auf die Aufarbeitung der nachweislichen Straftaten des 32-Jährigen mit ihren Auswirkungen im gesamten Bundesgebiet zur Zusammenführung in ein Gesamtverfahren.

Staatsanwaltschaft Rottweil, Erster Staatsanwalt Grundke, Tel. 0741 243-2883

Polizeipräsidium Konstanz, KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell