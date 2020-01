Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrug durch Gewinnversprechen (22.01.2020

23.01.2020)

Konstanz (ots)

Opfer eines Betrugs wurde ein 77-jähriger Mann aus Konstanz, der am Mittwoch einen Anruf erhielt, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass er 49.000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, müsse er jedoch zuvor 700 Euro entrichten. Der Senior wurde aufgefordert, Gutschein-Wertkarten zu kaufen und die Gutschein-Codes am Folgetag telefonisch zu übermitteln. Nachdem der Mann der Aufforderung nachgekommen war und bereits zwei Codes à 35 Euro durchgegeben hatte, kamen ihm Zweifel auf, schließlich erkannte er den Betrug und informierte die Polizei.

