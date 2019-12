Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drei Straftäter von Bundespolizei festgenommen - Eine Person wurde bundesweit von sechs Behörden gesucht

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Wochenende 3 Personen festgenommen. Darunter war ein 29-jähriger Algerier, der von 6 Behörden bundesweit gesucht wurde.

Der 29-Jährige reiste am Sonntag am Hauptbahnhof in Aachen mit der Regionalbahn aus Belgien ein. Bei der Einreise konnte er keine Ausweispapiere vorzeigen. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab zwei Festnahmeausschreibungen der Staatsanwaltschaften Frankfurt am Main und Mainz, die ihn wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung suchten. Die zwei Haftbefehle waren mit einer Freiheitsstrafe von insgesamt 90 Tagen ausgeschrieben worden. Auch das Ausländeramt Hunsrück suchte den Betreffenden, um ihn ausweisen beziehungsweise abschieben zu können. Die Justizbehörden im Rhein-Maingebiet hatten ihn wegen diverser Straftaten unter anderem wegen Eigentumsdelikten, Beleidigung und Körperverletzung zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Der 29-Jährige wurde nach seiner Festnahme in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert. Er wird später der zuständigen Justizvollzugsanstalt zugeführt werden.

Zwei weitere Personen wurden am Samstag am Hauptbahnhof Aachen sowie am Bahnhof Rothe-Erde festgenommen. Gegen sie bestanden Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Aachen. Ein 32-jähriger Pakistani hatte eine Geldstrafe in Höhe von 1140,- Euro wegen Nötigung nicht bezahlt. Er muss jetzt ersatzweise eine 57-tägige Haftstrafe absitzen. Ein 23-jähriger Deutscher muss jetzt auch hinter Schloss und Riegel, da er eine von der Justiz verhängte Geldstrafe in Höhe von 400,- Euro wegen Erschleichen von Leistungen nicht beglichen hatte.

