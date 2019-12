Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Optimale Position - Bundespolizisten beobachten Drogendealer am Nordausgang - Festnahme nach kurzer Flucht

Dortmund - Bochum - Herne (ots)

Gestern Abend (15. Dezember) bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Parkplatz auf der alten Ladestraße am Dortmunder Hauptbahnhof. Von dieser Position aus beobachteten sie das "Treiben" von zwei Drogendealern am Nordausgang. Diese wurden kurz darauf festgenommen und die Drogen sichergestellt.

Gegen 18:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Parkplatz auf der alten Ladestraße (Rückseite Hauptbahnhof Dortmund oberhalb des Nordausgangs). Von dieser Position aus beobachteten sie zwei 17- und 20-jährige Männer, wie sie regelmäßig Personen ansprachen und anschließend etwas aus einem Gebüsch holten und an diese übergaben.

Da schnell der Verdacht aufkam, dass es sich bei dem Duo um Drogendealer handeln könnte, sollten diese überprüft werden. Als die beiden guineischen Staatsangehörigen die Bundespolizisten erblicken, flüchteten sie in die Nordstadt, wo sie kurz darauf durch die Bundespolizisten festgenommen wurden.

In einem Gebüsch wurde dann auch eine Plastiktüte mit mehreren Verkaufseinheiten Marihuana in einem "Erdbunker" sichergestellt. Auf der Bundespolizeiwache wurden zudem später das Geld der Männer -100 Euro in typischer kleiner Stückelung- sichergestellt. Hierbei handelt es sich vermutlich um den Erlös des Drogenhandels.

Gegen die aus Bochum und Herne stammenden Männer leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Betäubungsmittelhandels ein.*ST

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



- Pressestelle -

Telefon: 0231 562247-132

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell