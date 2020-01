Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen, Villingen-Schwenningen) Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall (23.01.2020)

Schwenningen, Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Rottweiler Straße einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Rottweiler Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Hausnummer 40 geriet er zu weit nach rechts und streifte zwei dort geparkte Fahrzeuge. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 4.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Laut einem Zeugen handelt es sich bei dem gesuchten Pkw um einen dunklen BMW oder Mercedes-Benz (Limousine-Form) mit Tuttlinger Kennzeichen. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720/8500-0, in Verbindung zu setzen.

