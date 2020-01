Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen, Villingen-Schwenningen) Geldspielautomaten aufgebrochen (19.01.-23.01.2020)

Schwenningen, Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter drangen gewaltsam im Zeitraum von Sonntag, 04.30 Uhr, bis Donnerstag, 20.30 Uhr, in einen Club in der Kirchstraße ein, brachen zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten daraus Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720/8500-0, zu informieren.

