Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto beschädigt und dann weggefahren, Zeugen gesucht!

Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zeugen für eine Verkehrsunfallflucht in Angelbachtal suchen die Beamten des Polizeireviers Sinsheim.

Am Montagmittag, in der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 13:30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen auf dem Parkplatz der Volksbank in der Karlstraße abgestellten Citroen DS 7 Crossback mit HD-Kennzeichen. An dem Auto entstand hinten links ein Schaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro.

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben.

Hinweisgeber werden gebeten, die Polizei unter 07261/690-0 anzurufen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell