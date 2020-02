Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neustadt: Bedrohung mit abgebrochener Glasflasche endet in Polizeigewahrsam - Polizeibeamte bedroht und beleidigt

Freiburg (ots)

Auf eine Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen in der Schützenstraße in Neustadt wurde eine Polizeistreife am Montagabend, 24.02.2020 gegen 22:10 Uhr zufällig aufmerksam. Ein 21-Jähriger bedrohte seinen Kontrahenten mit einer abgeschlagenen Glasflasche und verletzte diesen anschließend leicht an der Hand. Der alkoholisierte und unkooperative Beschuldigte kam dem von der Polizei erteilten Platzverweis nicht nach und wurde daraufhin in Polizeigewahrsam genommen. Auf der Fahrt zu einem Arzt sowie im Krankenhaus beleidigte und bedrohte er einen Beamten mehrfach. Der 21-jährige gelangt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung sowie Beleidigung zur Anzeige.

