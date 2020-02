Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Wachsamer Nachbar

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Donnerstag verhielt sich ein aufmerksamer Bürger in Waldkirch vorbildlich. Mitten in der Nacht konnte er in einem Wohngebiet eine offenstehende Haustür feststellen und informierte nach kurzer Recherche die Polizei. Diese konnte die Situation schnell aufklären. Im Haus befand sich -anders als befürchtet- kein Einbrecher. Die Hauseigentümerin hatte lediglich vergessen die Haustür zuzuziehen.

RWKI/ta

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell